الاتحاد العراقي يتلقى دعوة من نظيره الاوزبكي لاقامة مباراة ودية

2019/07/17 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم دعوة رسمية من نظيره الأوزبكي لخوض مواجهة تجريبية تجمع منتخبي البلدين تحضيرا لتصفيات اسيا .

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