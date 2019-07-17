2019/07/17 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستخدم الكنائس في مختلف البلدان لإقامة الحفلات الموسيقية، وروسيا ليست استثناء في هذا الصدد.وأحيانا يجري فيها الفنانون تجارب فنية، وخاصة أن الفرق الموسيقية والجوقات الغنائية تفضل اختيار الكنائس مكانا لحفلاتها بفضل أجوائها الخاصة وجمال ديكورها، وقبل كل شيء للسمعيات الممتازة فيها.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكنائس في موسكو تحتضن الفنون وأنواعا من الموسيقى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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