2019/07/17 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف خبراء أكاديمية الأعصاب الأمريكية طرقا بسيطة وفي متناول اليد تساعد على تأخير شيخوخة الدماغ وتجنب مختلف الأمراض الإدراكية.واشترك في الدراسة التي أجراها خبراء الأكاديمية ألفا شخص متوسط أعمارهم 78 سنة.عند بداية الدراسة اكتشف الخبراء أن أحد المشتركين لا يعاني من أي مشكلات إدراكية.استمر الباحثون في متابعة حالة المشتركين في الدراسة مدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف نحمي الدماغ من التغيرات المرتبطة بالعمر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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