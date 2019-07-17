2019/07/17 | 09:18

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الرافدين يصدر توضيحا بشأن منح سلفة الـ 10 ملايين لموظفي القطاع الخاص والمختلط

أصدر مصرف الرافدين، توضيحا بشأن منح سلفة الـ 10 ملايين دينار

لموظفي القطاع الخاص والمختلط.

وذكر بيان للمصرف ان "منح السلفة للعاملين في المستشفيات والكليات

والشركات الأهلية يكون في حال راتب الموظف الشهري مع المخصصات يزيد

عن 500 الف دينار".

وبين انه "في حال راتب الموظف يتراوح من 500 الف دينار فما دون

فيمنح مبلغ السلفة 5 ملايين فقط" مشيرا الى ان "مدة تسديد السلفة 5

سنوات يتم التسديد لأقساط السلفة والفوائد شهريا خلال 60 شهر

اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ منح السلفة".

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