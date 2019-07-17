محافظ الانبار لـ

2019/07/17 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن محافظ الانبار علي فرحان، ان مجموع الحجاج العراقيين الذين سيغادرون البلاد نحو الديار المقدسة عبر منفذ عرعر، 24 الف حاج .

وقال فرحان،

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