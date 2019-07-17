إيران ترفض التفاوض بشأن الصواريخ الباليستية

2019/07/17 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن طهران لن تقبل التفاوض بشأن الصواريخ الباليستية.

وقال في تغريدة على تويتر إن وكالة الأسوشيتد

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