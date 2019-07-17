2019/07/17 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- .ورد لموقع النعيم نيوز أن هيئة المنافذ الحدودية أعلنت عن إحالة (10) دعاوى جمركية إلى القضاء في منفذ طريبيل الحدودي.إذ تمكنت شعبة البحث والتحري في الهيئة من ضبط (10) شاحنات خارج الحرم الجمركي محملة بمادة (حديد مربعة تيوب غير مغلونة) تم إنجاز معاملتها الجمركية داخل الحرم الجمركي وتبين بعد تدقيق الأوليات الخاصة بالبضاعة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة المنافذ تقيم( 10 ) دعاوى جمركية بحق تزوير الإعفاء في منفذ طريبيل النعيم نيوز.

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