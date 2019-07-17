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العراق يوقع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية لاستثمار الغاز


العراق يوقع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية لاستثمار الغاز
2019/07/17 | 09:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المصاحب للعمليات النفطية

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