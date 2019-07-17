الاتصالات تطلق نظاما إلكترونيا لمتابعة جودة خدمة الإنترنت

2019/07/17 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الاتصالات، الأربعاء، عن إطلاق نظام الكتروني لمتابعة جودة خدمة الانترنت لمراقبة تطبيق الشركات المزودة للخدمة لتعليمات التخفيض وتحسين الخدمة.وقال الوكيل الاقدم للشؤون الفنية امير البياتي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن وزارته “باشرت إطلاق نظام متابعة جودة خدمات الانترنت المجهز للمواطنين من خلال الشركات المسوقة للخدمة، عادا […]

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