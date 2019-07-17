قرارات مجلس محافظة كربلاء بجلسة يوم الثلاثاء

2019/07/17 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ عقد مجلس محافظة كربلاء المقدسة جلسته الاعتيادية، يوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس علي المالكي وبحضور محافظ كربلاء نصيف الخطابي.وقال رئيس المجلس علي المالكي، ان "المجلس اتخذ قرارات مهمة منها ان "مجلس المحافظة صوت بالإجماع على ادراج مشروع أمن محافظة كربلاء المقدسة للمراقبة ضمن موازنة تنمية الأقاليم لعام ٢٠١٩"، كما "صوت على ترحيل معارض السيارات في حي الإسكان وحي الحسين وعلى مديرية البلدية ايجاد موقع بديل نظرا لما تسببه من ازدحامات متكررة في تلك المنطقة".

واضاف، انه "تم التصويت على إكساء عدداً من الشوارع في حي صنكر في منطقة العباسية كواقع حال"، بالاضافة الى "ادراج مبزل الحيادر ضمن مشاريع تنمية الأقاليم وعلى المحافظة ايجاد المنفذ المالي للمشروع".

واكد ان "المجلس خول المحافظ بتوزيع الكرفانات التي منحتها احدى المنظمات الدولية بتوزيعها على الدوائر وإعطاء الأولية للمدارس"، لافتاً الى "تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لغرض تقديم دراسة بخصوص كرفانات النازحين في المجمع السكني الخاص بالنازحين (بعد عودتهم الى ديارهم) وتقديم الحلول خلال أسبوع واحد فقط لغرض اعادة توزيعها او بقاءها بما يخدم المصلحة العامة".

واشار الى ان المجلس قرر "استضافة مدير مرور كربلاء ومدير الطرق والجسور في المحافظة لمناقشة القضايا التي تخص الحمولة الزائدة لعجلات الحمل وما تسببه من تخسفات في الشوارع والالتزام بالتعليمات الصادرة من المرور مع تخصيص ساحة لتفريغ الحمولة الزائدة"، كما "صادق المجلس على انشاء معمل للمشروبات الغازية في مقاطعة الحيدرية".

ولفت الى انه تمت "الموافقة على ايجار قطعة ارض صناعية لإنشاء معمل أقداح في الحي الصناعي / الحر"، اضافة الى "الموافقة على تأجير عدداً من العقارات التي تقدم بها المواطنين وفق التعليمات والقوانين النافذة".

وتابع ان "المجلس صوت على تخصيص مالي لغرض تأهيل مقبرة جنة الشهداء"، ونوه الى انه تم "التصويت على ادراج عدداً من الشوارع في حي المصطفى (ابو جوعانة)في قضاء الهندية وإكساءها كواقع حال".

هذا واوضح المالكي ان "المجلس أمهل اصحاب احواض تربية الأسماك في قضاء الهندية الى نهاية العام الحالي لغرض رفع الأحواض"، كما تمت "الموافقة على إكساء عدداً من الشوارع في حي الزهراء كواقع حال".

واوضح الى انه ايضاً تم التصويت على "تخصيص قطع أراضي لموظفي وزارة النقل الشركة العامة للنقل في محافطة كربلاء المقدسة"، وايضا التصويت "على تخصيص قطع أراضي لموظفي دائرة تنفيذ كربلاء".

وختم حديثه بالقول: ان "المجلس صوت على شراء 50 محولة الى دائرة توزيع كهرباء كربلاء كربلاء لغرض تحسين واقع الكهرباء في المحافظة".

ويعقد مجلس محافظة كربلاء المقدسة جلسته الاعتيادية كل يوم ثلاثاء من كل اسبوع لإتخاذ عدة قرارات تصب بمصلحة مدينة كربلاء وأهاليها.انتهى/س

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