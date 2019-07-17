التعليم تنهي تكليف عميد كلية المصطفى الجامعة وعدد من تدريسيها لمخالفة الضوابط

2019/07/17 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنهاء تكليف عميد كلية المصطفى الجامعة ومعاونه للشؤون العلمية من منصبيهما وعدد من تدريسي الكلية، مؤكدة إنذار الكلية لمخالفتها الضوابط الصادرة عن جهاز الاشراف والتقويم العلمي الخاص باللجان الامتحانية.وقالت دائرة التعليم الجامعي الأهلي في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم الاربعاء، إن "وزير التعليم العالي قصي السهيل، صادق على توصيات اللجنة التحقيقية التي تضمنت توجيه انذار الى كلية المصطفى الجامعة استنادا لأحكام الفقرة أولا من المادة (38) من قانون التعليم الأهلي رقم (25) لسنة 2016 المعدل وذلك لمخالفتها الضوابط الصادرة عن جهاز الاشراف والتقويم العلمي الخاص باللجان الامتحانية وعدم مراعاتها الإجراءات اللازمة لسير العملية الامتحانية.

وأضاف البيان، انه "تقرر إنهاء تكليف الدكتور نهاد صبيح سعد الطائي من مهام منصبه كعميد لكلية المصطفى الجامعة، لتقصيره في أداء واجباته وعدم كفاءته في ادارة الكلية ومفاتحة الهيئة المؤسسة لترشيح ثلاثة أساتذة لاختيار احدهم عميدا للكلية".

وتابع، كما ان "القرارات تضمنت إنهاء تكليف الدكتورة ندى كاظم جواد من مهام منصبها كمعاون عميد الكلية للشؤون العلمية لعدم ممارسة دورها في مراقبة سير الامتحانات العامة، وانهاء تكليف رئيس قسم المحاسبة الدكتور خليل اسماعيل ابراهيم وحرمانه من التدريس لمدة سنتين، وإنهاء تكليف مقررة القسم التدريسية رسل عبد الواحد عبد المهدي وحرمانها من التدريس لمدة 3سنوات استنادا لاحكام المادة (39) من قانون التعليم العالي الاهلي رقم (25) لسنة 2016 لارتكابهما اعمالاً تتنافى مع القيم العلمية والتربوية"، حسب البيان.

وقال البيان، إن التوصيات اللجنة التحقيقية نصت ايضاً على حرمان التدريسيين كلا من الدكتور هادي حسن جاسم والتدريسية رسل خليل رحم والتدريسية اسراء جواد كاظم والتدريسية رؤى حميد عبد الرضا من التدريس لمدة سنة واحدة وكذلك حرمان الدكتور سامي غني خضير من التدريس لمدة (3) سنوات استنادا لاحكام المادة (39) من قانون التعليم العالي الاهلي رقم (25) لسنة 2016 لارتكابهما اعمالاً تتنافى مع القيم العلمية والتربوية".

وأكد، ان "اللجنة التحقيقية قررت اعادة الامتحان التقويمي في مادة (المحاسبة الادارية) لطلبة المرحلة الرابعة في قسم المحاسبة في جامعة بغداد وذلك لثبوت تحقق واقعة الغش لديهم".



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