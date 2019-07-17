2019/07/17 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أن هبطت مهمة “أبولو 11” على سطح القمر في 20 يوليو 1969، ونطق نيل آرمسترونغ عبارة “خطوة واحدة صغيرة لرجل، قفزة واحدة عظيمة للبشرية”، بدأت نظريات المؤامرة بالتكاثر والانتشار.ومع اقتراب الذكرى الخمسين لإحدى أكثر اللحظات أهمية في تاريخ استكشاف الفضاء، يلقي موقع RT نظرة سريعة على بعض نظريات المؤامرة الأكثر شيوعا حول الهبوط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبرز نظريات المؤامرة حول الهبوط على القمر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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