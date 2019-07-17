نائبة عنها: المثنى بحاجة الى 200 مدرسة والمالية تتحمل مسؤولية تأخر ميزانيتها

2019/07/17 | 09:26

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بغداد :سومر نيوز

اكدت النائبة عن محافظة المثنى اشواق كريم، الاربعاء، ان ميزانية المحافظة وعلى الرغم من المصادقة عليها ا...

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