مدرب باريس سان جيرمان:نيمار يريد الرحيل

2019/07/17 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر الألماني توماس توخيل الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، بأن اللاعب نيمار جونيور يريد مغادرة الفريق.وقال توخيل رداً على سؤال من قبل الصحفيين بخصوص مستقبل نيمار: “أتمنى استمرار نيمار معنا، ولكنه يرغب في الرحيل”، وفقاً لموقع “كورة”.وعن إعلان نيمار رغبته في الرحيل قبل بطولة كوبا أميركا، أوضح توخيل “نعم، كنت أعرف الأمر قبل

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