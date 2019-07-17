العراق يسجل أعلى انتاج للكهرباء في تاريخه

2019/07/17 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء، ان انتاجها من الطاقة تجاوز 19 الف ميغاواط وهو الاعلى منذ تأسيس القطاع، فيما بينت أن حصة بغداد من الانتاج بلغت اربعة الاف و625 ميغاواط وقال الناطق باسم الوزارة مصعب المدرس في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “انتاج الطاقة في البلاد بلغ حاليا 19 ألفا و100 ميغاواط، وهو الاعلى والاول […]

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