2019/07/17 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت امانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن حملة لازالة التجاوزات ضمن خمسة قواطع بلدية مختلفة في العاصمة.وأكد بيان لامانة بغداد تلقت “خطوة برس” نسخة منه “قيام ملاكاتها في بلدية المنصور بحملة لازالة التجاوزات ضمن منطقة الدهلة المحلة 691 تضمنت ازالة اسيجة دور ومشوهات وأكشاك وغيرها من التجاوزات”.وأضاف البيان أن “بلدية الصدر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ازالة تجاوزات ضمن 5 قواطع بلدية في بغداد وكالة خطوة برس.

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