دراسة : اكل النمل والحشرات يحمي الجسم من السرطان!

2019/07/17 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أفاد علماء جامعة روما، بأن تناول النمل وغيرها من الحشرات يمكن أن يحمي الناس من الإصابة بمرض السرطان.ووجدت الدراسة أن بعض الأنواع تحتوي على عدد أكبر من مضادات الأكسدة، مقارنة بعصير البرتقال.وتقلل مضادات الأكسدة من تطور الجذور الحرة، التي يحتمل أن تكون خطرة في الجسم، ما يحمي من تلف […]

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