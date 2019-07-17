2019/07/17 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: b4NdfGrDXpM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد الامير التعيبان : لا يمكن ان تتبنى المرجعية من اعاث في الوقف الشيعي فسادا) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبد الامير التعيبان : لا يمكن ان تتبنى المرجعية من اعاث في الوقف الشيعي فسادا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).