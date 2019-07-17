وزارة الكهرباء تعلن تحقيق أعلى إنتاج للطاقة منذ تأسيس المنظومة الوطنية

2019/07/17 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء، أنها حققت “أعلى” إنتاج للطاقة منذ تأسيس منظومة الكهرباء الوطنية، مبينةً أن ذلك أسهم بزيادة ساعات التجهيز في بغداد والمحافظات.وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس في سياق تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى، إن “إنتاج الطاقة في البلاد بلغ حالياً 19 ألفا و100 ميغاواط”، معتبراً إياه “الأعلى والأول

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