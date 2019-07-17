راب جديد للنجم المصري أحمد مكي

2019/07/17 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر النجم المصري، أحمد مكي، في حسابه على “فيسبوك” مقطعا صوتيا لأغنية “راب” جديدة تدعو لعدم اليأس والإيمان بالله والاقتراب منه.تقول بعض كلمات الأغنية: “ولو حسيتها قفلت وهمومك كترت عليك..ما تقولش ربي غضبان يمكن من حبه فيك، قفلها جامد عاوزك تفتكر أصلك نسيت..لو مش بيحبك كان سابك ما كان خلّاك صحيت” ويشتهر

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