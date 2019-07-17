اعتقال 7 مطلوبين وضبط 4 شاحنات مخالفة في ديالى

2019/07/17 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على سبعة مطلوبين وضبط اربع شاحنات مخالفة للضوابط القانونية في المحافظة. وقال المتحدث بأسم القيادة العميد غالب العطية في بيان تلقت / بددر نيوز/، نسخة منه، انه “مفارز من اقسام شرطة بعقوبة ومندلي وفوج طوارئ ديالى الخامس تمكنت من القاء القبض على […]

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