شركة ادوية سامراء تبرم عقودا مع وزارة الصحة بـقيمة (6) مليار دينار

2019/07/17 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الأربعاء، عن ابرامها عقودا مع وزارة الصحة بعدد (16) عقد وبقيمة 6 مليار دينار.وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “توقيع هذه العقود جاء بجهود الوزير صالح عبدالله الجبوري خلال اجتماعات لجنة الشؤون الاقتصادية ومتابعة المستشار العلمي للوزارة […]

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