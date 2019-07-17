شروط مجحفة واجراءات معقدة.. الحكومة “تذل الموظفين” مقابل سلف بمبالغ زهيدة

2019/07/17 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن مصرف الرافدين الحكومي ،اليوم الاربعاء ان منح سلفة 10 ملايين دينار لموظفي القطاع الخاص والمختلط العاملين في المستشفيات والكليات والشركات الأهلية يكون في حال راتب الموظف الشهري مع المخصصات يزيد عن 500 الف دينار .وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، انه “في حال راتب الموظف […]

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