الساحة السورية… الجبهات القادمة

2019/07/17 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينقسم المراقبون في واشنطن وعواصم الدول الكبرى والمؤثرة حول الملف السوري، ومستقبل الأوضاع في ظل تداخل عوامل وتطورات عدة أبرزها: التصعيد في

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