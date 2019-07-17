2019/07/17 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..استنكرت مصادر دبلوماسية كويتية بيان منظمة “هيومن رايتس ووتش” بشأن ترحيل 8 مصريين من الكويت إلى بلادهم، مؤكدة أن ترحيلهم جاء بسبب الأحكام القضائية الصادرة بحقهم وليس لأنهم معارضون.ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية، اليوم الأربعاء، عن مصادر دبلوماسية، قولهم: “في إطار التعاون بين الكويت وجمهورية مصر العربية، وارتباط الكويت باتفاقية الإنتربول، تم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تستهجن تقرير منظمة “هيومن رايتس” على خلفية ترحيل مصريين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تستهجن تقرير منظمة “هيومن رايتس” على خلفية ترحيل مصريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).