خبير تقني يشرح مخاطر تطبيق الشيخوخة { FaceApp}

2019/07/17 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الدكتور معتز كوكش من “مخاطر” تطبيق فيس آب FaceApp المعنيّ بإدخال تعديلات على صور الوجه كالتحسين والتكبير وغيرها.وقال كوكش، خبير مكافحة الجرائم الإلكترونية، إن “التطبيق يحمل غموضاً حول مصير الصور التي تتم معالجتها، حتى وإن تمت إزالة المنصة من جهازك المحمول، حيث إن ما يوضحه التطبيق هو أن سياسة الخصوصية لا تضمن للمستخدم خصوصية

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