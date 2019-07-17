اكاديميون يكتشفون طرقا تساعد على تأخير شيخوخة الدماغ

2019/07/17 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف خبراء أكاديمية الأعصاب الأمريكية طرقا بسيطة وفي متناول اليد تساعد على تأخير شيخوخة الدماغ وتجنب مختلف الأمراض الإدراكية.واشترك في الدراسة التي أجراها خبراء الأكاديمية ألفا شخص متوسط أعمارهم 78 سنة.عند بداية الدراسة اكتشف الخبراء أن أحد المشتركين لا يعاني من أي مشكلات إدراكية.استمر الباحثون في متابعة حالة […]

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