حريق كبير بـ

2019/07/17 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر لموقع "الغدير"، ان" حريقا اندلع في الطابق الثاني لكوفي شوب بمساحة 400 متر ضمن منطقة حي النصر شرق العاصمة بغداد".واضاف المصدر، ان" فرق الدفاع المدني تكافح الان اخماد الحريق".واشار الى انه" لا معلومات اولية بشأن الخسائر التي تسبب بها الحريق".انتهى..م.م

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