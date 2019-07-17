التقاعد تعلق على جدول الرواتب الذي نشر على صفحات التواصل الاجتماعي

2019/07/17 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونفت الهيئة في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، قائلة، انه" انتشر في الآونة الأخيرة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي جدول تعديل للرواتب التقاعدية"، مبينة، انه" لا صحة لهذا الجدول".واضاف بيان الهيئة، انه" نود التنويه للمتقاعدين الكرام أن هذا الجدول لا صحة لهُ والتفاصيل الواردة بهِ ما هي الا إشاعات وكلام غير صحيح الغرض منه التأثير على سير عمل مؤسسات الدولة".انتهى..م.م

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