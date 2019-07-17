2019/07/17 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت مديرية مرور كربلاء المقدسة، الأربعاء، عن امهال اصحاب المركبات الحمل مدة اسبوع قبل تنفيذ قرار الحجز على المركبات التي تقوم بحمولة فوق الحد المقرر.وقال مدير اعلام المديرية الرائد رياض الحمداني في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مديرية المرور امهلت اصحاب المركبات الذين يقومون بوضع ماتسمى بالمحجرات على جانبي المركبة لزيادة الحمل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرور كربلاء تقرر حجز المركبات التي تقوم بحمولة زائدة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرور كربلاء تقرر حجز المركبات التي تقوم بحمولة زائدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).