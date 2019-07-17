2019/07/17 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأربعاء، جدول تعديل الرواتب التقاعدية الذي انتشر على صفحات في موقع التواصل الاجتماعي.وقالت الهيئة في بيان، ” انتشر في الآونة الأخيرة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي جدول تعديل للرواتب التقاعدية “.وأضافت , “نود التنويه للمتقاعدين الكرام أن هذا الجدول لا صحة لهُ والتفاصيل الواردة بهِ ما هي الا إشاعات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التقاعد تصدر بياناً بشأن تعديل الرواتب التقاعدية النعيم نيوز.

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