دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر

2019/07/17 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قدم بحث جديد بعض الدلائل البيولوجية حول سبب ترجح إصابة النساء أكثر من الرجال بمرض الزهايمر وكيف يختلف هذا النوع الأكثر شيوعا من الخرف حسب الجنس.في المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر في لوس أنجلوس، قدم العلماء أدلة على أن المرض قد ينتشر بشكل مختلف في أدمغة النساء عنه في الرجال.وحددوا أيضا بعض الجينات […]

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