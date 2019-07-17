ظريف من نيويورك: سنبيع نفطنا لكننا لا نبيع شرفنا

2019/07/17 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف، الأربعاء، أن حفظ الاتفاق النووي بحاجة إلى إرادة جادة من جميع الأطراف، مشيرا إلى أن إيران ستبيع نفطها لكن لا تبيع شرفها.وقال ظريف الذي يزور نيويورك للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة في حوار مع برنامج “هارد توك” على قناة “بي بي […]

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