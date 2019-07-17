2019/07/17 | 10:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راكان الجبوري: لا صحة لاتهامات الديمقراطي الكردستاني) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
راكان الجبوري: لا صحة لاتهامات الديمقراطي الكردستاني
رفض محافظ كركوك راكان الجبوري ، اتهامات الحزب الديمقراطي
الكردستاني له بتسليم مناصب المحافظة لاقربائه من “بعثيين
ودواعش”.
وقال الجبوري ان ما اتهامات الديمقراطي الكردستاني لا صحة لها ،
داعيا لتقديم الادلة على تلك الادعاءات، مشيرا الى ان الحزب
الديمقراطي يتعامل على ان كركوك محتلة من قبل الحكومة
الاتحادية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راكان الجبوري: لا صحة لاتهامات الديمقراطي الكردستاني) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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