2019/07/17 | 10:20

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راكان الجبوري: لا صحة لاتهامات الديمقراطي الكردستاني

رفض محافظ كركوك راكان الجبوري ، اتهامات الحزب الديمقراطي

الكردستاني له بتسليم مناصب المحافظة لاقربائه من “بعثيين

ودواعش”.

وقال الجبوري ان ما اتهامات الديمقراطي الكردستاني لا صحة لها ،

داعيا لتقديم الادلة على تلك الادعاءات، مشيرا الى ان الحزب

الديمقراطي يتعامل على ان كركوك محتلة من قبل الحكومة

الاتحادية.

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