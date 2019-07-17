2019/07/17 | 10:20

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مديرية الجنسية تعلن اغلاق دائرة أحوال الزبير لهذا السبب

اعلنت مديرية الجنسية العامة، الاربعاء، اغلاق دائرة أحوال الزبير

بمحافظة البصرة يوم غد الخميس.

وقال مدير الجنسية العام في وزارة الداخلية اللواء هيثم فاضل

الغرباوي في بيان، انه "سيتم غلق دائرة أحوال الزبير في محافظة

البصرة يوم غد الخميس الـ18 من تموز الجاري، وذلك لإصدار البطاقة

الوطنية للمواطنين".

وأضاف الغرباوي ان "الحجز الألكتروني سيكون بعد إفتتاح الدائرة من

خلال موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية www.nid- moi.gov.iq".

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