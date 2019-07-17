شرطة ديالى: القبض على 7 مطلوبين وضبط اربعة شاحنات مخالفة للضوابط القانونية

2019/07/17 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} اعلن الناطق باسم قيادة شرطة ديالى العميد غالب العطية، الاربعاء، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين وضبط اربعة شاحنات مخالفة للضوابط القانونية في السيطرات الامنية.

وقال العطية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه،إن "مفارز من اقسام شرطة بعقوبة ومندلي وفوج طوارئ ديالى الخامس، تمكنت من القاء القبض على سبعة مطلوبين للقضاء وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وعرضهم للقضاء".واشار الى، ان "سيطرة الناي والمرادية التابعتان الى قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية تمكنت من ضبط اربعة شاحنات محملة بزيت المحركات والسكائر والمواد الغذائية وغير معرفة جمركياً".انتهى

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