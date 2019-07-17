القراد العسكري .. سلاح بايولوجي لدى وزارة الدفاع الامريكية

2019/07/17 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … دعا مجلس النواب الأميركي إلى إجراء تحقيق، فيما إذا كان انتشار داء “لايم” مرتبطا بتجربة لوزارة الدفاع الامريكية في استخدام حشرة القراد كنوع من الأسلحة البيولوجية.وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ أن ” مجلس النواب وافق على مقترح عضو الكونغرس الجمهوري كريس سميث يكلف بمقتضاه المفتش العام بوزارة […]

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