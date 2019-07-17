الحشد الشعبي بدأ تنفيذ الأمر الديواني رغم تحفظ البعض

2019/07/17 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، ان الرئاسات الثلاثة تدعم الامر الديواني الخاص بتنظيم اوضاع منتسبي الحشد الشعبي، مبينا انه تم على الفور البدء بتنفيذ...

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