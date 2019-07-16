2019/07/17 | 10:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صباح الشرقية 16-7-2019 | ماذا تعرف عن اكليل الجبل؟) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: YxQGw2tmOBs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صباح الشرقية 16-7-2019 | ماذا تعرف عن اكليل الجبل؟) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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