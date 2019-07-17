درجات حرارة لاهبة في هذه المناطق تعرف عليها

2019/07/17 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

توقعت هيأة الانواء الجوية، حالة الطقس لمدة خمسة ايام، فيما اشارت الى ان درجات الحرارة سترتفع في 4 ايام منها.

وقالت الهيأة في

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