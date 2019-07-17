مشاورات بين ميلان وريال مدريد حول مودريتش

2019/07/17 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو عن دراسة نادي ميلان الإيطالي فكرة التعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني،

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