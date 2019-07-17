أحمد موسى قريعي - يوميات الثورة السودانية..الحل في البل (٥٥)

2019/07/17 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_موسى_قريعي يوميات الثورة السودانية..الحل في البل (55)ماذا بعد الإتفاق؟أحمد موسى قريعينفترض وهذا "مستبعد من وجهة نظري " أن المجلس الكيزاني قد وقع على الاتفاق بشكل نهائي، وانتقلنا من مرحلة "الكلام" و"اللت والعجن" الكيزاني إلى مرحلة الفعل و"التنفيذ".هل يلتزم المجلس العسكري بتنفيذ الاتفاق؟ قد تبدو الإجابة على هذا السؤال معقدة وشائكة، لكنها في الواقع ليست كذلك فهي "سهلة" للغاية ومباشرة لأن ......

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