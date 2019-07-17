2019/07/17 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شادي_الشماوي متطلّبات الجبهة المتّحدة الثوريّة -مقتطف 2 من الفصل الثاني من كتاب " حرب الشعب الماوية في الفليبين "الماويّة : نظريّة و ممارسة - عدد 34 / أفريل 2019 - شادي الشماوي( الكتاب بأكمله متوفّر للتنزيل – نسخة بي دي أف – من مكتبة الحوار المتمدّن )مقدّمة للمترجم : على صعيد الحركة الشيوعيّة العالمية ، كان و لا يزال الحزب الشيوعي الفليبيني معروفا نسبيّا خاصة و أنّه سنة 2001 ، شكّل بمعيّة......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#شادي الشماوي - متطلّبات الجبهة المتّحدة الثوريّة - مقتطف 2 من الفصل الثاني من كتاب - حرب الشعب الماوية في الفليبين -) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#شادي الشماوي - متطلّبات الجبهة المتّحدة الثوريّة - مقتطف 2 من الفصل الثاني من كتاب - حرب الشعب الماوية في الفليبين -) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).