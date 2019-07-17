هيئة النزاهة:مليار وربع المليار دينار كلفة أهم المشاريع الاستثمارية المتلكئة بالنجف

2019/07/17 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، ان مليار وربع المليار دينار كلفة اهم المشاريع الاستثمارية المتلكئة بالنجف.وذكر بيان للنزاهة وتلقته وكالة صدى، ان “دائرة التحقيقات في الهيئة أكدت أن مجموع المشاريع المتلكئة في محافظة النجف البالغة (240) مشروعا، منها (104) مشاريع ممولة مركزيا، من ضمنها (45) مشروعا توجد فيها مخالفات مالية وإدارية”، مشيرا إلى أن

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