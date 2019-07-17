“بالفديو”.. العبادي: المالكي لم ينتخب لقيادة الدعوة بل حصل على “تجديد عهد”

2019/07/17 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اكد رئيس الوزراء السابق والقيادي السابق في حزب الدعوة حيدر العبادي، ان الامين العام لحزب الدعوة نوري المالكي وقيادة الدعوة وقعوا خطياً بعدم الترشيح مجدداً للقيادة ومنصب الامين العام، مبينا ان المالكي لم ينتخب بل حصل على “تجديد عهد”.

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