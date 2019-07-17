2019/07/17 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نشرت صحيفة التايمز تقريرا لماثيو مور، مراسل شؤون الإعلام، بعنوان “نتفليكس تقطع مشهد انتحار بعد زيادة حالات الانتحار”.ويقول الكاتب إن نتفليكس وافقت على قطع مشهد انتحار من مسلسل تدور أحداثه في مدرسة ثانوية ينتحر أحد تلاميذها.ويشير إلى أن الجزء الأول من مسلسل “13 سببا”، الذي صدر عام 2017، انتهى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطع مشهد انتحار من مسلسل بعد زيادة الحالات وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطع مشهد انتحار من مسلسل بعد زيادة الحالات) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطع مشهد انتحار من مسلسل بعد زيادة الحالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).