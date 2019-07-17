لا بدّ من إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

2019/07/17 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت إيران تتجاهل تدريجياً القيود التي فرضها عليها الاتفاق النووي – المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» – متخطيةً حدود اليورانيوم منخفض

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