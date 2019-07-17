2019/07/17 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصحت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن التوصيات التي أقرَّها الفريق التحقيقيُّ المركزيُّ المُؤلَّف؛ لمتابعة المشاريع المُتلكِّئة في محافظة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: مليار دينار وربع كلفة أهم المشاريع الاستثمارية المتلكئة بالنجف) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: مليار دينار وربع كلفة أهم المشاريع الاستثمارية المتلكئة بالنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).