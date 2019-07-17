العراق يعلن تحقيق أعلى إنتاج للطاقة منذ تأسيس منظومة الكهرباء الوطنية

2019/07/17 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء، أنها حققت أعلى إنتاج للطاقة منذ تأسيس منظومة الكهرباء الوطنية.

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