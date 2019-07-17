الرافدين يصدر توضيحا بشأن منح سلفة 10 ملايين لموظفي القطاع الخاص والمختلط

2019/07/17 | 10:28

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أصدر مصرف الرافدين، الأربعاء، توضيحا بشأن منح سلفة 10 ملايين دينار لموظفي القطاع الخاص والمختلط العاملين في المستشفيات والكليات والشركات الأهلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "منح سلفة 10 ملايين دينار لموظفي القطاع الخاص والمختلط العاملين في المستشفيات والكليات والشركات الأهلية يكون في حال راتب الموظف الشهري مع المخصصات يزيد عن 500 الف دينار".

وأضاف البيان انه "في حال راتب الموظف يتراوح من 500 الف دينار فما دون فيمنح مبلغ السلفة 5 ملايين فقط"، مشيرا الى ان "مدة تسديد السلفة 5 سنوات يتم التسديد لأقساط السلفة والفوائد شهريا خلال 60 شهر اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ منح السلفة".

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